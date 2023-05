«Harry e Meghan, divorzio dietro l'angolo»: il retroscena e il coro di speranza dei fan che negano la crisi dei Sussex

Harry e Meghan in crisi? Nonostante i tentativi di smentire le voci di gossip sul loro conto, la bufera mediatica attorno al loro possibile divorzio non si placa. Dagli Stati Uniti sembrano essere certi: tra il principe Harry e Meghan Markle è crisi nera. I due poco meno di un mese fa erano apparsi in pubblico felici e sorridenti, inquadrati dalla "Kiss cam" dello stadio, scatenando l'ilarità dei presenti e dei duchi di Sussex.

Ma i rumor sulla loro relazione, che parlano sempre di più di rottura imminente, non sembra si siano bevuti il tentativo di zittire le voci. E, mentre le pagine dei tabloid inglesi e statunitensi si riempiono di vari retroscena, dai fan della coppia si alza una coro unito di speranza.

Harry e Meghan, divorzio vicino?

L'appello lanciato dall'Indipendent è la voce di un fan dei duchi di Sussex che, però, non è la sola. Dal Regno Unito, dopo le ultime vicissitudini, sono sempre più i simpatizzanti della coppia che sta vivendo un secondo capitolo della loro storia lontana dagli scandali di corte.

La voce è quella di un giovane fan dei Sussex, ripresa dall'Indipendent, che, riportando la propria esperienza matrimoniale identica a quella di Harry e Meghan, racconta di non essersi sposato in un castello, su una carrozza scintillante e di fronte a una folla in delirio. E non ha nemmeno avuto l'occasione di ricevere la proposta da 20 milioni di euro per realizzare un podcast di coppia, ma è come se avvertisse, nonostante l'oceano di mezzo, che tra i due sia rinata una forte solidarietà di coppia. Anche lui, sposato da poco, nei loro occhi vede proprio quello che sta provando per sua moglie: amore.

«Harry e Meghan sembrano aver ritrovato la solidarietà che avevano tra novelli sposi - racconta il giovane Samuel all'Indipendent -.

«Nell'ultimo mese ne abbiamo sentite di tutti i colori. Alla partita di Nba sono arrivati a dire che Meghan ha evitato il bacio con Harry, mentre ridevano e scherzavano. I giornali stanno cavalcando l'onda di questa possibile crisi... ma io resto fiducioso. Quel sorriso e quella complicità mostrate non possono essere un caso».

