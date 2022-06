Harry e Meghan "avvistati" alla finestra di Buckingham Palace mentre sorridono con i bambini

Meghan Markle e il principe Harry sono stati avvistati a Buckingham Palace durante il primo giorno delle celebrazioni del Giubileo della Regina. Secondo quanto riporta My London, la coppia si è riunita con i reali a porte chiuse.

Cappello bianco con un nastro blu navy e un vestito blu navy abbinato per la duchessa del Sussex, che ha scherzato con alcuni dei reali più giovani in una delle finestre. Poi si è mostrata mentre, scherzosamente, silenziava il gruppo che includeva Savannah Philips, 11 anni, e sua sorella Isla, 10, oltre a Mia Tindall, 8, e sua sorella Lena, 3.

Anche Harry è apparso alla finestra con il dito sulle labbra mentre le bambine ridevano. Lui e sua moglie sono stati visti mentre parlavano con il duca di Kent, che indossava una tunica militare rossa risplendente di medaglie, mentre i reali anziani hanno preso parte alla parata e successivamente si sono raggruppati per la tradizionale apparizione sul balcone.

Oggi è stato il primo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino, che hanno segnato il record della regina: 70 anni di regno. Nessun altro monarca britannico è stato sul trono da così tanto tempo. La regina ha fatto la sua prima apparizione all'evento di quattro giorni sul balcone di Buckingham Palace per ispezionare le truppe e osservare il tradizionale passaggio degli aerei.

Con un vestito in azzurro pallido, diamanti e perle, Elisabetta II non ha mostrato nessuna difficoltà nel muoversi, come si temeva qualche giorno fa. L'unica debolezza visibile è stato un sottile bastone da passeggio.

Al balcone si sono affacciati i membri che lavorano nella famiglia reale, escludendo Harry e Meghan così come il principe Andréa, che è risultato posistivo.

I Sussex si uniranno alla congregazione per il servizio di ringraziamento di venerdì per i 70 anni di regno della regina nella cattedrale di S. Paul. Stanno viaggiando con i loro figli, Archie e Lilibet, e la loro visita ha suscitato voci che la coppia farà battezzare la figlia con la monarca presente.

