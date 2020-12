Harry e Meghan approdano su Spotify: saranno protagonisti di una serie di podcast

Il principe Harry e Meghan Markle approdano su Spotify. I duchi 'uscenti' di Sussex, infatti, hanno siglato un accordo con la piattaforma di riproduzione audio per Archewell, una serie di podcast che li vedrà protagonisti.

L'accordo pluriennale di Harry e Meghan con Spotify prevede un primo appuntamento durante le vacanze di Natale ed una serie completa di podcast che uscirà nel 2021. Lo riporta anche il Telegraph. Intanto, i duchi di Sussex hanno già pubblicato un trailer della loro serie di podcast, in cui spiegano i motivi della loro scelta.

Harry e Meghan, attraverso la propria casa di produzione, intendono non solo condurre i propri podcast, ma anche realizzarne per altri. «Quello che ci piace dei podcast è che ricordano a tutti noi di fermarci un momento ed ascoltare veramente, per connetterci l'uno con l'altro senza distrazioni» e «ascoltare non è mai stato così importante come quest'anno, nel mezzo della pandemia», ha dichiarato la coppia.

