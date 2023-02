Harry, l'iniziativa (intima e a sorpresa) con l'ospite speciale per sostenere il suo libro 'Spare': tutti i dettagli

di Redazione Web

Il Principe Harry torna a far parlare di sé. Lo scorso 10 gennaio 2023 è uscito il suo libro autobiografico 'Spare' che - per le rivelazioni scottanti che contiene al suo interno sulla famiglia reale - ha fatto tremare Buckingham Palace. Nelle ultime ore, il duca di Sussex ha annunciato che terrà una live streaming per promuovere il suo libro di memorie. Con lui anche un ospite speciale.

La live streaming

Il marito di Meghan Markle ha annunciato che prenderà parte a una conversazione “intima” per un evento mondiale che avrà come oggetto la promozione del suo libro. Penguin Random House, il gruppo editoriale del suo libro, produrrà l'evento live streaming il prossimo sabato 4 marzo alle 12 EST (ore 18:00 di sabato (Roma RM)).

Il dottor Gabor Maté, autore di The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture, si unirà a Harry all'evento dal vivo. Il famoso oratore è noto per la sua esperienza in traumi, dipendenze, stress e sviluppo infantile.

I due discuteranno della perdita e dell'importanza della guarigione personale. Tema legato alla perdita della mamma di Harry, la principessa Lady Diana scomparsa nel 1997, quando il duca aveva solo 12 anni. Poi, i due risponderanno alle domande del pubblico, che possono essere presentate al momento della registrazione per l'evento dal vivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 15:21

