Harry, 'insulto' alla monarchia: lui e Meghan privati ​​dei titoli reali

Il 6 dicembre ai duchi del Sussex, Meghan Markle e il Principe Harry, verrà consegnato il premio per i diritti umani Ripple of Hope. La loro decisione di accettare il premio è già stata etichettata come "sfacciata" da alcuni commentatori reali inglesi.

Le motivazioni

Nelle motivazioni del premio istituito da Robert. F. Kennedy si legge che sono stati scelti per «l'eroico gesto contro il razzismo strutturale» sfidando «la più antica istituzione della storia del Regno Unito».

Nel Regno Unito, però, si accende la polemica, al punto tale che Nile Gardiner, commentatore britannico, ha affermato che Re Carlo III dovrebbe «agire immediatamente e con decisione», privando i due dei loro titoli reali.

La commentatrice tv, la signora Bond, ha parlato di gesto «offensivo e una presunzione molto scortese» nei confronti della Famiglia Reale. Le dichiarazioni a Oprah Winfrey, infatti, sono apparse agli inglesi come «un insulto alla monarchia britannica».

