Harry è davvero il figlio di re Carlo? Spunta un ritratto che potrebbe dire tutto su chi è il vero padre

Dopo il discusso documentario di Netflix sui Duchi del Sussex, rimane alta l'attenzione sul principe Harry. L'esperto Simone Malik è infatti tornato a parlare al Daily Star Co Uk del pettegolezzo secondo cui Harry non sarebbe figlio di Re Carlo, bensì di James Hewitt.

Cosa ha detto l'esperto

Si tratta di una storia piuttosto vecchia che ciclicamente torna alla ribalta. L'esperto avrebbe studiato attraverso un ritratto i tratti somatici dei tre interessati: gli «occhi piccoli, ravvicinati e acuti» sarebbero la prova della reale paternità di Carlo.

«Gli occhi di Carlo sono molto distintivi e questo è il tipo di caratteristica che viene trasmessa di generazione in generazione», ha spiegato Malik. Non solo. «Sono abbastanza certo che il Re Carlo sia il padre di Harry: Carlo ha una fronte stretta e alta così come il Re. Anche Diana ha una fronte stretta, mentre la fronte di Hewitt è ampia e profonda», ha aggiunto.

