I magazzini Harrods presentano la nuova Food Hall: al lavoro 150 chef

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

prodotti in vendita,al servizio della clientela, oltre a una persona addetta esclusivamente al taglio delle verdure e la più grande selezione di ostriche del Regno Unito (a rotazione si trovano venti tipi diversi di mitili). È stato inaugurato oggi il nuovo spazio che i grandi magazzini londinesihanno dedicato al cibo: la nuova, che prende il posto della celebre Food Hall, è un posto tutto nuovo.Il team della cucina è diretto dall'executive chef, che per anni ha lavorato al fianco del re della cucina televisiva: Cook infatti aveva gestito per lo chef inglese le sue cucine di New York, Londra e Tokyo, e ha impiegato 12 mesi per addestrare 120 nuovi cuochi appositamente selezionati per il nuovo progetto firmato Harrods.Fra le varie e scintillanti vetrine della nuova Fresh Market Hall possiamo trovare ovviamente tutti i tipi di cibo gourmet proveniente da tutto il mondo: dalla carne Wagyu a quella Kobe, dalla carne scozzese essiccata fino a 100 giorni, a prosciutti da 800 sterline al salmone affumicato più pregiato e fino ai tartufi italiani: da quello bianco di Alba a quello nero dell'Umbria.