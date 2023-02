Harley Davidson da record, venduta a un prezzo choc: «Era abbandonata in un fienile». Ecco quanto è costata

di Redazione web

Una Harley-Davidson, modello 'Strap Tank' del 1908 è stata venduta all'asta a 935.000 dollari, il prezzo più alto mai pagato per una motocicletta. La vendita è avvenuta negli Stati Uniti, dove la moto venne scoperta all'interno di un fienile nel 1941, in piena seconda guerra mondiale. 66 anni dopo, un collezionista dell'Indiana, Paul Freehill, l'ha restaurata in modo meticoloso, affidandola poi alla casa d'asta Mecum, che l'ha piazzata a quasi un milione di dollari.

Moto rarissima

La Strap Tank, che è molto più simile ad una bicicletta, che alle Harley di oggi, venne prodotta in 405 esemplari e si ritiene che ce ne siano nel mondo ancora una decina. D'altronde appena cinque anni prima, nel 1903, i due fondatori William Harley e Arthur Davidson, misero le basi della casa motociclistica, da decenni vanto dell'industria motoristica americana; il nome di questo particolare modello deriva dalle strisce in acciaio nichelato che tengono sospesi i serbatoi del carburante e dell'olio sopra al telaio.

Modello iconico

Guardando le immagini si può vedere, che la moto è in condizioni perfette ed una moto simile, ancora più antica, 1907, era stata venduta qualche tempo fa senza però raggiungere la quotazione della Strap Tank, il primo vero modello prodotto in serie da Harley-Davidson, dotata di un monocilindrico di 440 cc che sviluppa la potenza di 4 cavalli, nato dopo gli insoddisfacenti esperimenti con il primissimo motore di 116 cc del ventenne William Harley, una potenza che nel 1908 era più che notevole.

