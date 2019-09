Mangia un hamburger, si accascia e muore a 18 anni: choc anafilattico

Venerdì 13 Settembre 2019, 17:04

Mangia una seguito di una grave rOwen Carey,e inglese, aveva fatto una vita a Londra con la sua famiglia e aveva deciso di fermarsi a mangiare un hamburger in un fast food della catena Byron. Purtroppo però una disattenzione è stata fatale.Il 18enne stava festeggiando il suo compleanno con la famiglia, ma poco dopo pranzo ha iniziato a manifestare i primi sintomi, fino a quando non si è accasciato a terra. Il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, come riporta anche la stampa locale.Dopo la denuncia è stata aperta un'inchiesta, Il giovane aveva ordinato un hamburger di pollo magro alla griglia senza salsa. Sul menù non c’era scritto però che il panino conteneva derivati del latte. La colpa quindi non sarebbe della catena, ma dovuta a una disattenzione del 18enne. Il legale della famiglia sostiene però che il latte sia stato occultato tra gli ingredienti, mentre la catena ha risposto dicendo che se si ha una particolare quanto forte allergia è sempre bene chiedere informazioni prima di consumare