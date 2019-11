Spari alla festa di Halloween: «Almeno quattro morti e numerosi feriti»

Almeno 4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween giovedì notte. Lo riferisce l'Adn-Kronos.



La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l'indagine riguarda una «sparatoria multipla». La sparatoria, secondo i media locali, è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L'allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later. — CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019

Bimba girava le case per Halloween: colpita da uno sparo. È grave in ospedale

La sparatoria, secondo i media locali, è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L'allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria.

Venerdì 1 Novembre 2019, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+++notizia in aggiornamento+++