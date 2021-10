Haiti, 17 missionari americani rapiti da una banda criminale. «Tra loro anche tre bambini»

Giallo ad Haiti, dove 17 missionari statunitensi sono stati rapiti da una banda criminale alla periferia orientale di Port-au-Prince, ad Haiti, secondo quanto reso noto da fonti di sicurezza locali. I missionari, tra cui anche tre bambini, sono nelle mani di una banda armata che, da mesi, organizza furti e rapimenti nella zona situata tra la capitale haitiana e il confine con la Repubblica Dominicana, ha precisato una fonte che non è però in grado di chiarire se sia stata fatta una richiesta di riscatto.

Leggi anche > Inferno ad Avellino, incendio nella notte: 12 tir distrutti dalle fiamme

Breaking News: Gang members in Haiti kidnapped as many as 17 American missionaries and their family members as they were leaving an orphanage, Haitian officials said.https://t.co/yrWqP7HiJ2

— The New York Times (@nytimes) October 17, 2021