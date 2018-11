Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hae nessuna intenzione di smettere. Ivan Sukhov ha 34 anni e viene dalla città di Vladimir, nella regione russa occidentale di Vladimir Oblast e nella vitaPrima di scegliere di essere poligamo per 11 anni ha vissuto con la prima moglie Natalia a cui però non ha mai nascosto il desiderio di avere molti figli e altre mogli per stare a capo di una grande famiglia.Così, dopo qualche anno, sono arrivate Medina e Anna che gli hanno dato altri figli. In Russia la poligamia è considerata illegale motivo per cui solo la prima moglie è legalmente riconosciuta come tale, le altre due donne convivono insieme a loro ma non sono sposate. Inizialmente Natalia ha confessato al Daily Mail che non ha preso bene la richiesta del marito: «Non potevo immaginare una situazione del genere. Ma poi ho cambiato idea perché ho capito che lui voleva avere davvero una famiglia numerosa».La vita insieme è scandita da regole ben precise: Ivan è a capo della famiglia, lui decide cosa fare e come le mogli debbano comportarsi e se necessario arriva anche a punirle. Ogni sera l'uomo invita una delle sue mogli a dormire con lui, stabilendo dei turni e se una di loro fa qualcosa di sbagliato la punizione è l'astinenza: «Non la porterò a letto per un mese». Ivan ha confessato poi di voler ampliare ulteriormente la sua famiglia, desidera avere altre mogli e figli, ma i requisiti per entrare nell'harem sono ben precisi: le donne devono essere alte, magre e affettuose.