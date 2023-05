In macchina ubriaco, la polizia lo ferma e al volante ci mette il cane: «Stava guidando lui»

di Redazione web

Guida ubriaco in Colorado. Fermato dalla polizia posiziona il cane dietro al volante per evitare di essere multato. Tenta di scappare, poi l'arresto. La storia la riportano i media americani.

Esce con il cane e i cinghiali lo aggrediscono. Husky investito da un'auto mentre fugge: «Rischia una zampa»

Travolta e uccisa sotto casa da un'auto pirata: Vanessa aveva 50 anni, il conducente era ubriaco

Arrestato

La storia tragicomica avvenuta in Colorado vede coinvolto un uomo ubriaco al volante e il suo amico a quattro zampe. Il protagonista della vicenda ha infatti ben pensato di sostituirsi al cane e posizioarsi dal lato del passeggero.

L'agente, mentre si avvicinava all'auto, non poteva immaginare di trovare il povero animale al posto del conducente. Il poliziotto, capita la situazione, gli ha immediatamente chiesto se avesse bevuto, ma l'uomo ha deciso di scappare.

Circa 20 metri di corsa e poi l'arresto. Dopoessere stato portato in ospedale per accertamenti, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria. Aveva dei precedenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA