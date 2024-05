Ha il divieto di guidare, si collega in videochiamata col tribunale mentre è in auto: e il giudice lo spedisce in galera Il signor Harris continua a guidare malgrado il divieto e l'assenza della patente, e lo fa in videochiamata davanti al giudice che aveva appena seguito il suo caso







di Cecilia Legardi A un uomo è stato imposto il divieto di guidare ma lui l'ha fatto lo stesso ed è apparso davanti al giudice in un video, mentre era al volante. La vicenda paradossale si conclude molto male: cauzione ritirata e posto in prigione. Corey Harris guidava senza patente e per questo motivo il giudice gli aveva impedito di utilizzare ancora l'auto o qualsiasi altro veicolo. L'uomo, però, ha deciso di rimettersi al volante e dare il via a una videochiamata su Zoom con il Tribunale proprio nell'abitacolo, col motore acceso. «Corey Harris, 44 anni, del Michigan, è apparso sullo schermo di un telefono appoggiato al cruscotto dell'auto che stava guidando, infrangendo proprio la legge per cui era stato accusato», riporta il Daily Mail. La notizia sta scioccato tutti i lettori e ha lasciato a dir poco sbalordito il giudice, che gli ha chiesto incredulo se a guidare fosse proprio lui. Nei successivi 30 secondi, il signor Harris parcheggia il veicolo mentre il giudice, sconvolto, dice «Assolutamente no» verso gli altri partecipanti della seduta, altrettanto confusi. Cosa succede a questo punto? Il giudice si pronuncia ancor più severamente di quanto non avesse fatto la prima volta: denuncia il signor Harris per aver infranto la legge, revoca la sua cauzione e gli ordina di presentarsi nel carcere della contea di Washtenaw. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 17:50

