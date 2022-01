Guida da più di 70 anni e alla polizia svela: «Non ho mai avuto la patente»

Guidava da più di 70 anni senza patente. Un uomo fermato dalla polizia a Nottingham ha detto agli agenti che guidava senza patente o assicurazione da più di 70 anni. Gli agenti di una pattuglia hanno detto di essere rimasti sbalorditi quando hanno fermato un autista di 80 anni in un parcheggio di un supermercato. L'uomo, classe 1938, ha dichiarato agli agenti di non avere né patente né assicurazione da quando aveva 12 anni e da allora aveva evitato di essere fermato dalla polizia.

Gli agenti di polizia del Nottinghamshire hanno fermato l'uomo alla guida di una Mini One a tre porte in un parcheggio di una grande catena di supermercati inglese nella città mercato di Bulwell. La storia è stata pubblicata sul profilo Facebook della polizia della cittadina e in poche ore è diventata virale. Accanto all'hashtag #rodehisluck gli agenti hanno dichiarato: «Non possiamo credere a quello che è successo dopo, l'autista, classe 1938 (!!), ha svelato di aver guidato senza patente e senza assicurazione, da quando aveva 12 (sì DODICI) anni... e in qualche modo era riuscito a non farsi mai fermare dalla polizia. (Vi lasciamo fare i calcoli!!) Per fortuna non ha mai avuto un incidente, non ha mai causato danni a nessuno e non ha mai fatto perdere denaro a nessuno, colpendolo mentre non era assicurato!».

«A causa dell'aumento del numero di telecamere ANPR [riconoscimento automatico della targa] a Nottingham, anche durante i piccoli viaggi, è probabile che ci si possa imbattere in una telecamera e in un controllo, quindi assicurati che i tuoi documenti siano in ordine... perché vi controlleremo... un giorno...», hanno aggiunto ironicamente al post. Prima o poi, la polizia di Nottingham controlla tutti. E poco importa se siano passati «solo» 70 anni...

