Guida in autostrada alla cieca: l'auto è incidentata, il cofano copre la visuale. Il video incredibile

In autostrada con il cofano che copre il parabrezza

Una vera e propria follia, quella di un uomo che, alla guida di un'auto visibilmente incidentata, viaggiava tranquillamente in autostrada nonostante il cofano fosse rialzato in maniera permanente e coprisse tutta la visuale dal parabrezza. Sebbene l'automobilista abbia adottato l'accortezza di guidare a velocità moderata e accostato sulla corsia di destra, il pericolo per la viabilità è fin troppo evidente.

Conduce con el capó levantado por la autovía



📹 #A4 Madrid pic.twitter.com/h5pot5Sq3U — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 7, 2022

Una scena del genere non è sfuggita ad altri automobilisti che percorrevano la stessa autostrada: siamo nei pressi di Madrid, lungo la A4 (Autovia del Sur), che collega la capitale spagnola con l'Andalusia. Tra i commenti al video, diffuso su Twitter, spuntano anche battute ironiche. «Con questo sole, è indispensabile proteggere gli occhi per avere una visuale ottimale», scherzano per sdrammatizzare alcuni utenti.

