Un mese di guerra: la pace si allontana ma i russi non sfondano

Un mese di guerra e le forze russe non riescono ancora a sfondare in Ucraina. Non solo: i soldati di Kiev contrattaccano e in alcuni casi, come a Irpin, si avvicinano a riconquistare posizioni perdute.

OFFENSIVA IN STALLO

Doveva essere una guerra lampo, quella voluta da Vladimir Putin, ma l’imprevista resistenza ucraina sta minando pesantemente la capacità militare degli invasori. Con un bilancio di vittime che si fa più consistente di giorno in giorno: i caduti russi dall’inizio del conflitto sarebbero tra i 7.000 e i 15.000, stando alle stime della Nato, secondo invece un calcolo del Wall Street Journal, tra morti, feriti e dispersi, le perdite dell’esercito russo salirebbero a 40.000. La spinta russa si è arenata, sotto il peso della mancanza di cibo e carburante, di condizioni di vita dure e del freddo che avrebbe causato principi di congelamento a molti soldati - sostiene il Pentagono, secondo il quale la forza si è ridotta del 10%. E i carri armati di Mosca restano spesso impantanati nel fango delle campagne ucraine.

BOMBE AL FOSFORO

Ma mentre sul campo si intensificano i combattimenti - con pesanti bombardamenti a Odessa e a Mariupol, dove i russi avrebbero anche sequestrato un convoglio umanitario, e contrattacco ucraino a Irpin - si assottiglia sempre più lo spazio per una soluzione diplomatica del conflitto. Ieri, pesante scambio di accuse sull’uso di armi chimiche: «La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin», ha accusato il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parla invece di «forti prove» che gli Usa abbiano «sviluppato programmi di bio-laboratori» in Ucraina - accusa già respinta da Washington - e precisa che Mosca utilizzerà le sue armi nucleari se vedrà «la sua stessa esistenza minacciata».

GUERRA DI SPIE

Ad accrescere la tensione con la Nato, è stata anche la mossa della Polonia che ieri ha espulso 45 diplomatici russi accusandoli di «spionaggio». Furiosa la reazione del Cremlino che minaccia «reazioni adeguate» contro Varsavia. Mosca ha annunciato l’espulsione di diplomatici americani in risposta alla misura analoga adottata da Washington alla fine di febbraio nei confronti di 12 diplomatici russi presso l’Onu. Le relazioni Usa-Russia sono ai minimi termini storici, e il presidente Usa Joe Biden «annuncerà nuove sanzioni su figure politiche, oligarchi e entità russe», come ha riferito il capo della sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto a Bruxelles.

SCONTRO SUL GAS

Al fronte militare si affianca anche quello commerciale. Ieri Vladimir Putin ha annunciato che le forniture di gas all’Occidente dovranno d’ora in poi essere pagate in rubli. «Non ha senso spedire le nostre merci nell’Ue e negli Stati Uniti e ricevere il pagamento in dollari ed euro» ha affermato il presidente russo. Si tratterebbe di una manovra per arrestare la caduta del rublo nei confronti delle valute forti. Ma la prima reazione è stata soprattutto un nuovo balzo del prezzo del gas in Europa, cresciuto del 34% per poi ridiscendere a 125 euro (+27%) al Mwh. Dall’Ue la prima reazione arriva da Berlino: «Pagare il gas in rubli? Sarebbe una violazione del contratto» ha detto il ministro dell’economia tedesco Robert Habeck. E mentre Mosca studia sanzioni contro l’Ue, il presidente ucraino Zelensky chiede agli Usa di non sanzionare Roman Abramovich, in quanto l’oligarca potrebbe giocare un ruolo nel facilitare i negoziati di pace con la Russia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 06:00

