Guerra in Ucraina, Zelensky: «Il 2024 sarà l'anno della svolta. L'Italia è dalla nostra parte». Il bilancio delle vittime da inizio conflitto

di Redazione web

Dopo il vertice del G7 di sabato 24 febbraio a Kiev in occasione dell'anniversario dei due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il 2024 sarà un «anno di svolta». Ha sottolineato che il 2022 è stato «l'anno della sopravvivenza» e il 2023 è stato un «anno di resilienza». Quindi ha aggiunto: «Quest'anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere».

Le vittime della guerra

Il presidente ucraino ha affermato che sono 31mila gli ucraini uccisi in guerra ad oggi. Rispondendo in conferenza stampa ha spiegato di non voler fornire cifre sui feriti affermando che in tal caso «la Russia capirebbe quante persone hanno lasciato il campo di battaglia». Quindi ha aggiunto che sono 180mila i russi morti nel conflitto. «Trentunomila soldati ucraini sono morti in questa guerra. Non 300 mila, non 150 mila, come dicono Vladimir Putin e la sua cerchia di bugiardi.

«L'Italia è dalla nostra parte»

«Giorgia Meloni è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato sabato, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma» per aiutarci. «Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 17:48

