Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Kiev: Mosca usa Zaporizhzhia come base militare. Tre morti e 15 feriti nell'attacco russo a Dnipro

Guerra in Ucraina, tutte le notizie di oggi 16 luglio. Va avanti l'aggressione dell'esercito di Putin: a Dnipro è di almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio dell'ultimo attacco nell'est del Paese. Per il governatore regionale Valentyn Rezynchenko «i missili hanno colpito un impianto industriale e una strada affollata». Ursula von der Leyen interviene dicendo che «la brutale guerra della Russia contro l'Ucraina continua senza sosta. Pertanto, proponiamo di inasprire le nostre dure sanzioni Ue contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace e prorogarle fino a gennaio 2023. Mosca deve continuare a pagare un alto prezzo per la sua aggressione». L'ultima città presa di mira nel sud dell'Ucraina è Mykolaiv, dove sono state colpite due università. Intanto si cercano ancora i dispersi dell'attacco che ha colpito la città di Vinnytsia, nell'ovest del Paese, in cui sono morte almeno 23 persone, tra cui 3 bambini. Oltre 100 i feriti.

Agenzia nucleare, Mosca usa la centrale di Zaporizhzhia per bombardare area

La Russia sta usando la centrale nucleare di Zaporizhzhia - la più grande d'Europa - come base per immagazzinare armi, tra cui «sistemi missilistici», e per bombardare le aree circostanti dell'Ucraina. E' la denuncia di un funzionario dell'agenzia nucleare di Kiev. Il presidente dell'agenzia nucleare ucraina Energoatom ha dichiarato che la situazione è «estremamente tesa», con circa 500 soldati russi che controllano l'impianto. «Gli occupanti portano lì i loro macchinari, compresi i sistemi missilistici, dai quali bombardano l'altra sponda del fiume Dnipro e il territorio di Nikopol», ha detto Pedro Kotin.

«Controllano fisicamente il perimetro. I macchinari pesanti degli occupanti e i camion con armi ed esplosivi rimangono sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia», ha aggiunto.

L'attacco a Dnipro

L'allerta è risuonato in tutta l'Ucraina per diversi attacchi missilistici. Nella città sud-orientale di Dnipro, immagini e video pubblicati sui social media mostravano missili in volo e nuvole di fumo. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentin Resnitschenko, ha affermato che almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite. Anche il governatore della regione dell' Ucraina centrale di Poltava, Dmytro Lunin, ha confermato esplosioni a Kremenchuk. Un altro missile è stato lanciato sul territorio ucraino meridionale, secondo il governatore militare di Odessa, Maksym Marchenko. Non sono ancora disponibili dettagli su possibili vittime e danni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 07:12

