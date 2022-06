Guerra in Ucraina, diretta. Attacco missilistico su Kiev, tre esplosioni. Biden: «I leader del G7 vogliono bandire oro russo»

La guerra in Ucraina prosegue: al 26 giugno si registrano attacchi dell'esercito della Russia su Kiev, con missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Suonano le sirene.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 10.09 - Sono almeno 14 i missili russi lanciati all'alba su Kiev. Lo afferma il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko secondo quanto riportato da Nexta tv.

Ore 9.54 - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le postazioni di comando dell'esercito russo in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. «Il ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale Sergei Shoigu, ha ispezionato le truppe russe che partecipano all'operazione militare speciale in Ucraina. Visitando le postazioni di comando delle forze russe, Shoigu ha ascoltato i rapporti dei comandanti sulla situazione attuale e sulle azioni delle forze armate russe sui principali fronti operativi», ha affermato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Secondo il Wall Street Journal si tratta della prima visita di Shoigu nelle zone occupate dell'Ucraina dall'inizio della guerra.

Ore 9.47 - Il bilancio dei bambini feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è salito a 613: lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale del Paese, secondo quanto riporta Urkinform. Il numero dei bambini uccisi è rimasto invariato rispetto a Ieri a quota 339.

Ore 9.16 - I leader del G7, in corso a Elmau in Baviera, annunceranno di voler bandire l'importazione dell'oro russo. Lo scrive il presidente degli Usa Joe Biden su Twitter. «Gli Stati Uniti - scrive ancora - hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina». Secondo una fonte vicina al G7, sentita dall'Ansa, i negoziati sulla mesa al bando dell'oro russo sono ancora in corso e la decisione non sarebbe ancora chiusa.

Ore 8.45 - La contraerea ucraina ha abbattuto questa mattina un missile russo nella regione di Kiev: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, secondo quanto riferisce il Kyiv Independent. Frammenti del missile sono caduti alla periferia di un villaggio, ma finora non si segnalano danni o vittime.

Ore 8.26 - Almeno due persone sono state ricoverate in ospedale dopo l'attacco missilistico lanciato questa mattina da Mosca contro Kiev: lo ha reso noto il sindaco della capitale ucaina, Vitali Klitschko, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Klitschko ha detto inoltre che ci sono persone intrappolate sotto le macerie di un edificio di nove piani colpito da uno dei missili. È in corso intanto l'evacuazione della zona.

Ore 7.37 - La conquista da parte della Russia di Severdonetsk, nell'Ucraina orientale, rappresenta un «risultato significativo» per le ambizioni di Mosca nella regione del Donbass: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Secondo il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, la maggioranza delle truppe ucraine si è già ritirata dalle rimanenti posizioni difensive nella città. Ma Severdonetsk, conclude l'intelligence, è solo uno dei tanti obiettivi impegnativi che le truppe russe dovranno raggiungere per occupare l'intero Donbass.

Ore 3.34 - Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev. Lo riferisce il Kiev Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se sono stati intercettati dalla contraerea. L'allerta dell'attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina. «Diverse esplosioni sono avvenute nel distretto di Shevchenkivskyi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze» ha scritto su telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Ore 3.10 - Nella notte del 26 giugno l'esercito russo ha lanciato missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Lo riporta l'agenzia Ukrinform. Secondo quanto riferito dai residenti, ci sono state esplosioni nel nord-est della città ed è scoppiato un incendio. Una volontaria ucraina ha riferito che due persone sono rimaste ferite nel bombardamento.

Ore 2.55 - «L'Ucraina può vincere e vincerà» la guerra. Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, facendo appello ai leader del G7 perché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare l'Ucraina a far fronte all'invasione russa. Lo riferisce il Guardian. «Non è il momento di mollare», ha insistito Johnson, sottolineando che Londra fornirà altri 525 milioni di sterline in garanzie per l'ottenimento di prestiti. Il totale degli aiuti finanziari e umanitari concessi quest'anno dal Regno Unito a Kiev sale così a 1,8 miliardi di sterline.

