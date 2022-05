Guerra in Ucraina, le news di oggi. Vertice Bruxelles, raggiunto accordo su embargo al petrolio russo. Anche il patriarca Kirill in black list

Guerra in Ucraina, le news di oggi 31 maggio. Nella notte trovato l'accordo sul petrolio russo: embargo ma solo sulle navi. Mario Draghi ha parlato dal vertice di Bruxelles in occasione della rima giornata del Consiglio europeo straordinario attaccando Putin: «Non deve vincere la guerra, si rischia una catastrofe alimentare, e sarebbe per colpa sua». Intanto lo zar ha detto "no" alla telefonata a tre con Erdogan e Zelensky. Sul campo, intanto, l'offensiva russa in Ucraina prosegue nell'Est del Paese. Le forze di Mosca sono entrate nel centro di Severodonetsk, facendo un altro progresso in battaglia. Anche per questo Zelensky aspetta dagli Stati Uniti i missili a lungo raggio per contrastare i russi nel Donbass.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.15 - «L'obiettivo politico della Russia è presumibilmente quello di occupare l'intero territorio delle oblast di Donetsk e Luhansk. Per farlo, dovrà assicurarsi ulteriori obiettivi: oltre alle città di Sieverdonetsk e quella "chiave" di Kramatorsk i russi devono controllare la strada principale M04 Dnipro-Donetsk». Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica.

(6/6)

To achieve this, Russia will need to secure further challenging operational objectives beyond Sieverodonetsk, including the key city of Kramatorsk and the M04 Dnipro-Donetsk main road. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2022

Ore 8.50 - Intensi bombardamenti dell'esercito russo sulla città e la regione di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina. Lo ha scritto su Facebook il presidente dell'amministrazione militare regionale Vitaly Kim, riportato da Unian. «I bombardamenti intensi sulla città e la regione continuano. Colpita anche una abitazione con due bambini che non sono stati feriti. Il nostro esercito sta resistendo al nemico. Tutto sta andando secondo i piani. E noi continuiamo a lavorare», ha detto.

Ore 8.45 - Il gigante russo del gas Gazprom ha anunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l'Olanda. Gazprom ha fatto sapere di aver interrotto le forniture di gas all'Olanda dopo che l'azienda olandese GasTerra si è rifiutata di pagare in rubli. «Gazprom ha interrotto del tutto le sue forniture a GasTerra in seguito al mancato pagamento in rubli», ha sottolineato Gazprom in una nota.

Ore 8.30 - Alcune navi del porto di Mariupol entreranno a far parte della flotta commerciale della (autoproclamata e filorussa) Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha annunciato il capo della Dpr Denis Pushilin, riportato dall'agenzia russa Interfax. «Alcune delle navi, che si trovavano nel porto quando è iniziata l'operazione speciale, saranno trasferite nella giurisdizione della Dpr. Le decisioni sono già state prese. Queste navi saranno rinominate», ha dichiarato Pushilin. «In questo modo, la Repubblica popolare del Donetsk sarà in grado di formare una propria flotta commerciale».

Ore 8.20 - Petrolio in netto rialzo dopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo: il Brent è trattato a 123,32 dollari al barile, in rialzo dell'1,36%, riaggiornando i livelli massimi toccati negli ultimi 2 mesi. Il Wti è a 118,57 dollari al barile con un progresso del 3,04%.

Ore 7.50 - L'esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato dai media ucraini. Dopo il bombardamento di un veicolo di evacuazione vicino a Lysychansk, in cui un giornalista francese è rimasto ucciso e diverse persone sono rimaste ferite, l'evacuazione dalla regione di Lugansk è stata interrotta.

Ore 7.10 - La prima nave cargo dopo due mesi di blocco dovuto alla guerra ha lasciato il porto di Mariupol, trasporta un carico di metallo. Lo riferisce l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo citato dalla Tass. È stata la prima nave ad entrare nel porto dopo la fine dei combattimenti a Mariupol. «La nave ha lasciato il porto», ha dichiarato l'ufficio stampa.

Ore 4.13 - «Un terzo della città di Severodonetsk è stato liberato ed è già sotto il nostro controllo», afferma il capo dell'auto proclamata Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, citato dall'agenzia russa Tass. Pasechnik spiega che combattimenti sono attualmente in corso nell'area urbana e l'avanzata delle forze russe e filorusse procede più lentamente del previsto. «Ma preferiamo soprattutto preservare le infrastrutture della città», afferma. «Il nostro obiettivo principale in questo momento è liberare Severodonetsk e Lisichansk», aggiunge Pasechnik.

Ore 2.06 - L'Unione Europea resta «impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità. A tale riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione della recente decisione del Consiglio di aumentare il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace». È quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata del Consiglio europeo straordinario, che riprenderà domani mattina a Bruxelles.

Ore 1.50 - «Tutti devono attuare le linee guida della Commissione europea su come pagare il gas russo» in euro e non in rubli, «e nel caso dell'Olanda abbiamo adottato un'interpretazione piuttosto rigida, come ha fatto anche la Danimarca». Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al termine della prima giornata di lavori del vertice straordinario Ue.

Ore 1.37 - «Il Consiglio europeo approva il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia sul greggio sui prodotti petroliferi, consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto. Il Consiglio europeo esorta pertanto il Consiglio a finalizzarlo e adottarlo senza indugio, garantendo il buon finanziamento del un mercato unico, una concorrenza leale, la solidarietà tra gli Stati membri e condizioni di parità anche l'eliminazione graduale della nostra dipendenza dai combustibili fossili russi». È quanto si legge nelle conclusioni del vertice europeo sulle sanzioni anti-russe.

Ore 1.30 - I ministri degli esteri del G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa «condannano nei termini più forti il test di un altro missile balistico continentale condotto il 25 maggio 2022» dalla Corea del Nord e ribadiscono il loro «urgente invito ad abbandonare i suoi programmi per le armi di distruzione di massa e i missili balistici in un modo completo, verificabile e irreversibile», rispettando pienamente gli obblighi legati alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. I lanci di missili balistici «pongono un pericolo e un rischio imprevedibile all'aviazione civile internazionale e alla navigazione marittima nella regione». Il G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa ribadiscono anche l'invito a Pyongyang a «impegnarsi nella diplomazia verso la denuclearizzazione e ad accettare le ripetute offerte di dialogo avanzate dagli Usa, dalla Corea del sud e dal Giappone».

Ore 1.25 - Il sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia, che comprende l'embargo al petrolio russo, sarà finalizzato mercoledì dagli ambasciatori dei Paesi membri riuniti a Bruxelles. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'intesa politica raggiunta questa notte dai leader.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8 — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Ore 1.20 - L'Ue, a quanto si apprende, va verso l'inserimento del patriarca Kirill nella black list del sesto pacchetto di sanzioni. Al momento, spiega un alto funzionario europeo, Kirill è nella lista ma il pacchetto sarà finalizzato solo mercoledì alla riunione dei Rappresentanti dei 27 e solo allora si potrà avere l'ufficialità.

Ore 00.10 - «Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l'Ucraina con le sue necessità immediate di liquidità, insieme al G7» ed «è pronto a concedere all'Ucraina 9 miliardi di euro». Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riprendendo le conclusioni del vertice Ue. La decisione mostra «sostegno forte e concreto» a Kiev, aggiunge Michel.

Ore 23.50 - Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sanzioni anti-russe. L'accordo, scrive il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, permette un embargo per «oltre i 2/3 dell'import del petrolio dalla Russia, tagliando così una grande risorsa» con la quale «Mosca finanzia la sua macchina da guerra. Massima pressione perché la Russia ponga fine alla guerra».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA