Ucraina in diretta, Mosca: «La guerra durerà a lungo» Kiev: «Oltre 1.500 civili prigionieri in Russia» Alta tensione a Kaliningrad

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta live oggi 21 giugno, 118° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Vladimir Putin. Per l'Italia è il giorno in cui il premier Mario Draghi si presenta in Senato per ribadire, in vista del prossimo Consiglio europeo che si tiene in settimana, il forte e concreto sostegno dell'Italia a Kiev anche con l'invio di armi.

Ore 8.20 - Ucraina priginieri in Russia. «Più di 1.500 civili sono detenuti nelle prigioni russe». Lo ha affermato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, in dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore e rilanciate stamani dal Guardian. «Più di 1.500 civili sono detenuti nelle prigioni russe, sono in carcere a Rostov, Kursk, vengono trattenuti come prigionieri di guerra, anche se non dovrebbero esserlo - ha detto - Dovrebbero essere rilasciati».

Ore 8.10 - Televisione russa trasmessa nei territori occupati. Le tv russe in tutta la regione di Kherson, nel sud dell' Ucraina. L'esercito russo ha annunciato di aver collegato l'area per consentire le trasmissioni delle emittenti russe. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia Tass, «il collegamento della settima torre della televisione ha esteso la rete di trasmissione nell'intera regione e reso possibile la trasmissione di 24 canali tv sull'intero territorio». «Circa un milione di abitanti della regione - si legge - potranno ora vedere in modo assolutamente gratuito Channel One, Rossiya, Ntv, Ren-Tv, Channel Five, Otr, Tvc, Sts, Zvezda, Mir e altri canali russi».

Ore 7.45 La guerra durerà a lungo. Dmitry Peskov, portavoce del governo di Putin, ha detto alla rete Nbc poi ripresa dall'agenzia Ria, che la guerra in Ucraina durerà a lungo e che Mosca non si fiderà più dell’occidente. «Sarà una crisi che durerà a lungo».

Ore 7.30 - L'incontro con Carlo Bonomi. «Incontro utile con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. La guerra è un momento di sfide, ma anche di opportunità. Daremo il benvenuto ad altre imprese italiane e le incoraggeremo a esplorare le nuove opportunità che l' Ucraina ha da offrire». Così in un tweet il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, postando le immagini dell'incontro con Bonomi, arrivato ieri a Kiev.

Ore 6.45 - L'ira di Mosca per Kaliningrad. Il ministero degli Esteri russo convocherà oggi il rappresentante dell'Unione Europea a Mosca, Markus Ederer, per protestare per il bando deciso da Vilnius al transito delle merci sottoposte a sanzioni europee verso Kaliningrad. «Per quanto ne so, domani Ederer sarà convocato al ministero degli Esteri», ha detto alla tv russa il governatore di Kaliningrad, Anton Alikhanov.

Ore 6.15 - Il premio Nobel per la Pace. La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a New York a 103 milioni di dollari. Il ricavato andrà tutto all'Unicef per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina. Muratov, insignito della medaglia d'oro nell'ottobre 2021, ha contribuito a fondare il quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta. Era il caporedattore della pubblicazione quando è stata chiusa a marzo a causa della repressione del Cremlino nei confronti dei giornalisti.

