Guerra in Ucraina, cosa sta succedendo e cosa sappiamo. La settimana che ha sconvolto il mondo

La settimana che ha sconvolto il mondo. Dall'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina, annunciata all'alba di giovedì 24 febbraio da Vladimir Putin, ecco la cronologia della prima settimana di guerra in Ucraina. E Putin potrebbe voler portare la guerra molto più a ovest di Kiev, invadendo la Transnistria, un'altra enclave filorussa in Moldavia ancora più vicina al cuore pulsante dell'Europa. Uno Stato «de facto» che ufficialmente fa parte della Moldavia e non riconosciuto dall'Onu, ad appena 200 chilometri dall'Unione europea, con la falce e il martello sulla bandiera e che nel 2014 ha chiesto l'adesione alla Russia.

Onu, ok alla risoluzione di condanna all'invasione ma cinque Paesi si oppongono. Ecco quali sono

I piani svelati da Lukashenko

Uno scenario da incubo suggerito dal video postato sui social dell'ultimo briefing del presidente bielorusso Viktor Lukashenko, che svelerebbe, secondo alcuni analisti, le future mire militari di Mosca. Nelle riprese, diffuse dal servizio stampa dello stesso Lukashenko attraverso Telegram, si vede il presidente mostrare una mappa dell'Ucraina divisa in quattro settori per spiegare il ruolo svolto finora da Minsk nel conflitto. Quella cartina mostrerebbe truppe russe che si muovono verso la Moldavia, attraverso il porto di Odessa. Si tratterebbe quindi, secondo alcuni analisti, «di una vera mappa per l'invasione» che potrebbe partire una volta conquistata l'Ucraina. E in effetti, in questi territori, è già presente un contingente russo, l'Operational Group of Russian Forces (Ogrf). A inizio febbraio ha già intrapreso una serie di esercitazioni militari che hanno preoccupato molto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky.

L'allarme del Regno Unito: «No-fly zone impossibile, sarebbe terza guerra mondiale». Gli scenari choc

Secondo alcune stime l'Ogrf sarebbe composto da 450 'peacekeeper' e 500-750 soldati a guardia di diversi depositi di munizioni risalenti all'epoca sovietica. Malgrado la grande vicinanza con la Romania, la Transnistria pare aver resistito con successo all'impatto della cultura occidentale: nella sua capitale Tiraspol si respira una certa nostalgia per i tempi dell'Urss, con monumenti, statue ed edifici in pieno stile sovietico. Un luogo surreale dove il tempo sembra essersi fermato a prima dell'89, una realtà che ricorda un pò il film «Goodbye Lenin», balzato però di recente all'attenzione internazionale grazie ai successi della sua squadra di calcio, lo Sheriff. Il club, che a settembre batté addirittura il Real Madrid al Bernabeu, è stato fondato nel 1997 ad opera di due ex agenti del Kgb, Ilya Kazmaly e Viktor Gushan, che controllano anche gran parte dei traffici del Paese.

LA CRONOLOGIA DELL'ULTIMA SETTIMANA

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO - Intorno alle 4 del mattino, le 6 a Mosca, i media russi mandano in onda un video preregistrato in cui il presidente Vladimir Putin annuncia un'operazione militare per proteggere il Donbass e «smilitarizzare e denazificare» l'Ucraina. Subito dopo arrivano le prime notizie di esplosioni nelle principali città del Paese: Kiev, Odessa, Kharkiv e Mariupol. Unità di soldati russi fermi al confine entrano da est, sud e nord. A Kiev il presidente ucraino Zelensky impone la legge marziale, mobilita i riservisti e chiama i civili alle armi. I russi prendono il controllo della centrale di Chernobyl e un aeroporto internazionale a 15 km da Kiev. Mosca afferma di aver distrutto decine di obiettivi militari. E si contano decine di vittime, anche tra i civili. Usa, Gran Bretagna e Ue rispondono con sanzioni economiche dure contro settori strategici per Mosca. La Nato rafforza il fianco dell'est Europa.

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - L'assedio di Kiev comincia nella notte con una pioggia di missili. Putin si appella all'esercito ucraino perché «prenda il potere». Ma la richiesta cade nel vuoto e le forze armate ucraine rallentano l'avanzata russa. Aiutati dai civili volontari. Dal suo bunker Zelensky moltiplica i suoi colloqui con i leader occidentali per chiedere un sostegno. L'Onu riferisce di oltre 50mila sfollati. Gli occidentali sanzionano direttamente Putin e il ministro degli Esteri Lavrov.

SABATO 26 FEBBRAIO - Putin chiama le sue forze armate ad accelerare, avanzando «in tutte le direzioni». A Kiev bombardati anche gli edifici residenziali mentre scatta il coprifuoco. A est avanzano le milizie filorusse di Donetsk e Lugansk, per saldare le zone sotto il loro controllo con la Crimea. La guerra infuria anche nel Mar Nero e la Turchia chiude gli stretti del Bosforo alle navi russe. Americani ed europei decidono di inviare armi a Kiev mentre diverse banche russe vengono escluse dal sistema Swift (non quelle che operano nell'energia) e la Banca centrale russa tagliata fuori dai mercati.

DOMENICA 27 FEBBRAIO - L'avanzata russa è più lenta del previsto, tanto che Putin agita lo spettro nucleare. Mettendo in «allerta speciale le forze di deterrenza». Intanto si aprono i primi spiragli: Zelensky si dice disposto ad un negoziato con Mosca per una tregua «senza precondizioni». Le bombe continuano a piovere su Kiev. Sotto assedio russo ci sono numerosi centri, da Kherson a Berdyansk e Mariupol. Battaglia durissima a Kharkiv. L'occidente chiude lo spazio aereo alle compagnie di Mosca.

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO - Le delegazioni di Kiev e Mosca si siedono intorno ad un tavolo in una località al confine ucraino-bielorusso. Mosca, che chiede un'Ucraina «smilitarizzata» e il riconoscimento della sovranità sulla Crimea, parla di «alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune». Kiev scettica, ma si annuncia un secondo round di colloqui. Le bombe continuano a cadere. Le sanzioni pesano pesantemente sull'economia russa e Kiev chiede ufficialmente l'adesione all'Ue. Tra i 27 non c'è compattezza per paura di provocare Mosca. L'Alto Rappresentante Borrell dice che l'adesione di Kiev «non è in agenda».

MARTEDÌ 1 MARZO - I bombardamenti russi colpiscono anche i centri nevralgici delle città ucraine. A partire dalla torre della tv a Kiev. Oltre 400 missili martellano i centri strategici, soprattutto Kharkiv, seconda città del Paese. Anche l'Italia, come altri Paesi, sposta l'ambasciata da Kiev a Leopoli. Zelensky interviene in video alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo. Che vota una risoluzione in cui chiede alle istituzioni dell'Ue di «adoperarsi per concedere lo status di candidato» all'Ucraina.

MERCOLEDÌ 2 MARZO - Ci sono stati oltre 2.000 morti tra i civili dall'inizio dell'invasione, denunciano gli ucraini mentre l'Onu parla di oltre 830 mila profughi. I russi annunciano la conquista di Kherson e circondano Mariupol, ormai allo stremo. Lavrov rievoca le armi atomiche, avvertendo l'Occidente che «la terza guerra mondiale sarebbe nucleare». In questo scenario, Kiev continua a premere per una no fly zone ma la Nato ribadisce che non intende entrare in conflitto diretto con Mosca. L'Onu adotta una risoluzione di condanna: 5 contrari, la Cina si astiene. Ora si attende il secondo round del negoziato Kiev-Mosca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA