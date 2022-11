Guerra nucleare, Putin cita la bomba di Hiroshima e terrorizza l'Ucraina: «Le guerre possono finire anche così»

Vladimir Putin non ha mai minacciato direttamente di voler usare la bomba atomica, ma ha sempre mandato messaggi chiari all'Ucraina e all'Occidente. «Se saremo costretti a farlo...». Ebbene, se pure il suo alleato numero uno Xi Jinping ha ribadito l'importanza di abbassare i toni sul tema, durante una telefonata con il presidente francese Macron, Putin ha mandato il suo messaggio. Di nuovo. Gli attacchi nucleari a Hiroshima «mostrano che non è necessario colpire una delle principali città per porre fine a una guerra».

Cosa succede

La notizia è stata riportata dal "Mail on Sunday", che ha citato una fonte del governo francese. Ancora una volta la Russia minaccia l'uso dell'atomica, ma non lo fa direttamente. E nonostante ciò, accusa l'Ucraina di pianificare l'utilizzo di una cosiddetta «bomba sporca». Sul campo di battaglia i russi continuano a faticare, così provano a sparigliare le carte facendo la voce grossa. Un gioco al rialzo, al quale si sono iscritti anche gli Stati Uniti, che hanno inviato il loro sottomarino nucleare "Rodhe Island" nel Mediterraneo, come messaggio diretto al Cremlino.

La reazione di Macron

Nonostante nelle parole di Putin non ci fosse un'intenzione diretta di voler usare a breve un'arma nucleare, il presidente francese Macron sarebbe rimasto «estremamente allarmato» dopo la telefonata. «Putin ha dato l'impressione chiara di voler usare un arma nucleare nell'est dell'Ucraina, lasciando intatta Kiev», ha spiegato la fonte.

