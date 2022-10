Guerra nucleare, Usa trasferiscono nuove bombe atomiche a basi Nato in Europa (anche in Italia). Cosa succede La decisione dell'aggiornamento tecnologico era stata presa già nel 2015, ma gli ultimi avvenimenti in Russia e Ucraina hanno accelerato il processo di sostituzione delle vecchie bombe atomiche







Valerio Salviani di L'America anticipa la consegna delle armi nucleari tattiche alle basi Nato in Europa. Il clima di tensione crescente con la Russia, ha spinto gli USA a muoversi in anticipo. Le nuove bombe termonucleari B61-12, dovrebbero essere consegnate già nelle prossime settimane. Bombe atomiche Nato La decisione dell'aggiornamento tecnologico era stata presa già nel 2015, ma gli ultimi avvenimenti in Russia e Ucraina hanno accelerato il processo di sostituzione, scrive "Politico". Il programma ha avuto un costo di circa 10 miliardi. Attualmente, gli Stati Uniti hanno 100 vecchie B61 immagazzinate nelle basi europee. La sostituzione era inizialmente prevista per la primavera 2023, ma gli Stati Uniti hanno anticipato al prossimo dicembre, così da rassicurare gli Alleati in un momento storico sempre più preoccupante. Cosa sono le B61-12 Le B61-12 sono le versioni aggiornate delle bombe atomiche esistenti e già presenti nelle basi Nato europee. In Italia saranno spedite ad Aviano e verranno montate sugli F-35. Le bombe statunitensi consegnate in Europa possono essere sganciate da una varietà di aerei, inclusi bombardieri stealth B-2 e aerei da guerra più piccoli. La potenza massima delle B61-12 è almeno di 27 volte quella di Hiroshima. Le nuove armi hanno quattro rendimenti selezionabili: 0,3, 1,5, 10 o 50 kilotoni. La bomba sganciata su Hiroshima nel 1945 aveva una resa di circa 15 kilotoni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 23:14

