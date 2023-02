Guerra nucleare, la Russia fa tremare il mondo: «Rischio di conflitto con gli Usa». Cosa sta succedendo

La Russia fa ancora tremare il mondo. Il ministero degli Esteri di Mosca, in un comunicato, respinge le accuse degli Stati Uniti di non rispettare il New Start - l'unico trattato bilaterale sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore - e parla apertamente della possibilità di una guerra tra i due Paesi. Guerra che potrebbe diventare un conflitto mondiale nucleare, che sarebbe una catastrofe per il mondo intero. Gli Usa, dicono da Mosca, hanno dato il via a «una guerra ibrida totale contro la Russia che porta con sé il rischio reale di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari».

La Russia minaccia ancora: «Guerra nucleare se l'Ucraina attacca la Crimea»

Putin: «Qualcuno sta spingendo l'Europa in guerra con la Russia, ma abbiamo mezzi per vincere»

Mosca parla di guerra con gli Stati Uniti

Il ministero degli Esteri russo denuncia «la linea aggressiva di Washington con l'obiettivo dichiarato apertamente di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia in Ucraina, dove vengono pompate armi in volumi crescenti e istruttori/mercenari/militari degli Usa e di altri Paesi della Nato vengono inviati». Tutto ciò, si aggiunge nella nota, «rende impossibile continuare con il 'business as usual'» perché in questo scenario le richieste di Washington di procedere a ispezioni nelle strutture militari strategiche russe sono «ciniche».



Tanto più, afferma ancora il ministero degli Esteri, che «il regime di Kiev ha cercato di attaccare» tali strutture «con l'evidente assistenza tecnico-militare e di intelligence degli Stati Uniti». Il comunicato conclude riaffermando tuttavia «l'incrollabile impegno» della Russia ad osservare il New Start come «un importante strumento per il mantenimento della sicurezza e stabilità internazionale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA