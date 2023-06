Guerra nucleare più vicina? Putin: armi atomiche in Bielorussia dopo 7-8 luglio. Kiev: «A Bakhmut recuperato un km in 24 ore»

Guerra Ucraina oggi 9 giugno 2023. Il Pentagono dovrebbe annunciare a breve un nuovo pacchetto d'aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per Kiev. Nella notte bombe russe sull'oblast ucraino di Zhytomyr: un morto e diversi feriti. Partita intanto la controffensiva delle forze di Kiev. Allarme per la centrale di Zaporizhzhia, dove l'acqua di raffreddamento sarebbe ai livelli di guardia. Zelensky ha visitato le zone allagate dopo l'esplosione della diga Kakhovka.

Guerra Ucraina, intervento delle truppe Nato? L'ambasciatore Nelli Feroci: «Improbabile e fuori dalle regole»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 15:22

