Putin minaccia ancora: «Il dominio dell'Occidente è finito». Gli Usa: «Se userà nucleare, risposta significativa»

La tensione tra Usa e Russia è sempre più alta, con provocazioni reciproche da una parte e dall'altra. Oggi il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo alla conferenza del Club Valdai a Mosca, ha parlato dell'eventualità di una guerra nucleare, sostenendo che la Russia «non ha bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina: non avrebbe senso, né politicamente né militarmente».

Guerra in Ucraina, la Russia arruola i malati di epatite e Hiv: «Hanno braccialetti di riconoscimento»

Putin: «Dominio Occidente è finito»

Putin non si è però fermato qui e ha continuato a parlare della cosiddetta 'bomba sporca' - fatta con residui nucleari di Chernobyl - che secondo Mosca l'Ucraina si appresterebbe a usare proprio in guerra contro i russi. La Russia, ha detto Putin, sa dove gli ucraini stanno fabbricando la 'bomba sporca', ribadendo di fatto le accuse di Mosca a Kiev di preparare una provocazione con un'arma non convenzionale. Kiev sta usando ogni metodo per coprire le tracce della preparazione all'uso della bomba sporca, ha aggiunto Putin, spiegando che gli ucraini potrebbero caricare di materiale nucleare un missile Tochka-U.

Il presidente russo ha inoltre riferito di aver lui stesso ordinato al suo ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di telefonare alle sue controparti straniere nei giorni scorsi per informarle dell'intenzione degli ucraini, e ha sollecitato l'Aiea a visitare l'Ucraina per ispezionare i suoi siti nucleari «al più presto». Il periodo di dominazione dell'Occidente, ha aggiunto Putin, «è finito». La Russia non era una «semi-colonia» dell'Occidente e «sotto le sanzioni si è rivelata ancora più forte di quanto si sarebbe aspettata». «Solo la Russia, che ha creato l'Ucraina, potrebbe garantirne la sovranità», ha aggiunto il presidente russo.

«Biden non ha intenzione di incontrarlo»

Dal canto suo la Casa Bianca ha reso noto che il presidente americano Joe Biden non ha «alcuna intenzione di incontrarsi» con Vladimir Putin al G20 di Bali, mentre il Pentagono, in un documento strategico diffuso oggi, afferma che gli Usa intendono usare il loro arsenale nucleare come deterrenza da «tutte le forme di attacco strategico», compresi quelle con armi convenzionali, sullo sfondo dell'escalation con la Russia per la guerra in Ucraina.

Se Russia usa nucleare avrà risposta significativa

«Questo include l'impiego di armi nucleari di qualsiasi dimensione e include attacchi ad alto rischio di natura strategica che usino mezzi non nucleari», ha spiegato un alto dirigente del Pentagono ai reporter. «Se la Russia usa l'arma nucleare vedrete una risposta molto significativa da parte della comunità internazionale», ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in una conferenza stampa.

