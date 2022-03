Il duro lavoro di Alexander, 26 anni: pagato per guardare i Simpson e mangiare ciambelle

Guardare i Simpson per lavoro, accompagnando la visione mangiando snack, per la precisione ciambelle vegane. E’ questa l'occupazione trovata da Alexander Townley, ventiseienne di Nottingham.

Guardare i Simpson e mangiare snack: "duro" lavoro di Alexander

Una vera e proprio offerta di lavoro irrinunciabile per il ventiseienne di Nottingham Alexander Townley che, fan dei Simpson, è pagato per guardare (e analizzare) in un anno tutti e 717 episodi della serie creata da Matt Groening con la “compagnia” di una fornitura di snack gratuita. Alexander, che come riferito al Mirror, è retribuito con 5mila dollari è stato indirizzato in questo impiego dal fratello, che l’ha avvisato dell’annuncio: «Sono un vero della serie è il lavoro dei miei sogni - ha spiegato, come riporta “Today” - Per questo lavoro, devo analizzare ogni episodio come un critico, e ogni settimana ricevo ciambelle vegane gratis. I Simpson mi piacciono da sempre, sono il riflesso della società e ironizzano sui suoi stereotipi (…) Devo scrivere ogni piccolo dettaglio, ad esempio la frase che scrive Bart sulla lavagna o la scenetta della famiglia davanti alla tv nella sigla, cose che cambiano ogni volta. Ci sono state settimane in cui ho guardato fino a 30 episodi al giorno, e vi assicuro che è mentalmente stancante». Con 5mila dollari però è un po’ difficile vivere, quindi Alexander lavora anche come supervisor in un bar.

