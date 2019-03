Guarda un porno gay per caso e riconosce suo marito: «Ora non so più cosa fare»

«Niente affitto a gay e animali»: annuncio choc a San Lorenzo

Voleva divertirsi un po' la donna che ha raccontato sudi aver riconosciuto tra gli interpreti di unsuo marito. Tutto è accaduto per caso: la signora non riusciva ad addormentarsi, mentre il consorte riposava sul letto. All'improvviso ha avuto l'idea di guardare i files sul suo computer e quello che ha visto l'ha scioccata: la faccia sullo schermo era quella di suo marito. E il film era unNelle immagini facevacon più uomini e continuava a indossare la fede nuziale. Ferita e confusa, la donna ha chiesto agli internauti consigli sul da farsi.«In un video beccato casualmente - racconta - ho riconosciuto mio marito. La sua faccia era perfettamente visibile, come anche i diversi tatuaggi. Ho anche la prova che lo ha girato dopo il matrimonio. Ero furiosa e disgustata perché aveva avuto rapporti sessuali non protetti con più uomini. Tutto quello a cui riuscivo a pensare erano le malattie sessualmente trasmissibili».Una volta affrontata la questione con il marito, ha scoperto che non era la prima volta che si intratteneva con altri uomini e che era la droga a spingerlo. «Sono devastata, lui ha detto che sarebbe andato in analisi e io gli ho detto che volevo il divorzio». Su Reddit gli utenti le hanno consigliato di voltare pagina.