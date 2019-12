Guadagna 2700 euro per fare sesso con una bambina davanti a Skype: donna condannata

Stuprata e bruciata viva mentre va in tribunale: morta a 25 ann

Sabato 7 Dicembre 2019, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più diper faredavanti al pc con una bambina di età inferiore ai 13 anni. L'accusa per una donna inglese di 33 anni è terribile.- questo è il nome della persona arrestata - avrebbe abusato di una ragazzina per compiacere un uomo che la guardava attraverso Skype e le aveva accreditato la somma di denaro,Callaghan avrebbe abusato della piccola per un periodo di tre anni. Dall'altra parte dello schermo c'eradi Leamington Spa, Warwickshire, oggi accusato dinellè stata condannata a sei anni. Le forze dell'ordine hanno trovato a casa di Petley uncrittografato pieno di filmati pedopornografici, realizzati in un arco di tempo che va dal 2016 al 2018. In almeno dieci volte Callaghan avrebbe fatto “sesso con penetrazione” davanti alla bambina. Callaghan ha confessato davanti allaLa coppia è stata trovata a seguito dell'arresto di una donna, una pedofila condannata a 12 anni. Le immagini delle piccole vittime erano tutte su dei siti pedopornografici e tra i vari account c'erano anche quelli di Christine Callaghan e Dean Petley con i nikname "Devil B **** 666" e "DomTabooSlut". L'uomo aveva pagato la donna perché lei facesse sesso con dei bambini molto piccoli e riprendesse tutto su skype durante le videochiamate con lui.Per diverso tempo la donna ha negato ogni coinvolgimento, ora ha ammesso di aver abusato di 9 bambini ed è stata condannata insieme al suo complice.