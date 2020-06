Gruppi pro Trump e di estrema destra dietro i complottisti sul coronavirus: lo studio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Vi sarebbe un'attività sistematica di gruppi pro-Trump, repubblicani e QAnon, i teorici di estrema destra che ipotizzano una trama segreta organizzata da un presunto 'Stato ombra' anti-Trump, dietro il dilagare sui social delle teorie 'complottiste' sulche lo identificanoa. Ad affermarlo gli studiosi della Queensland University of Technology australiana guidati da Timothy Graham, docente di media digitali e comunicazione.. Partendo dall'avvertimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui pericoli di una 'infodemia', gli studiosi della Queensland hanno iniziato a ricercare evidenze di una diffusione sistematica delleIl team di ricerca ha esaminato in un arco di 10 giorni, che utilizzavano hashtag correlati al coronavirus. «Ci siamo concentrati su quali tipi di narrativa e di teorie del complotto vengono ingranditi o amplificati attraverso gli account che li retwittano», spiega il docente -. Applicando metodi di rilevamento basati sull' 'astroturfing', una tecnica di marketing volta a creare a tavolino un consenso fintamente proveniente dal basso, i ricercatori hanno analizzatoL'analisi ha poi rivelato l'estensione di retweeting coordinati sul coronavirus con un focus politico, da parte di account sia umani che robotizzati. Lo studio si è particolarmente concentrato sui tweet che sostengono la tesi secondo cui il governo cinese avrebbe fabbricato il virus come, tra i più frequenti. Su 30 sospetti cluster simili a troll analizzati manualmente, 28 sono stati identificati come account pro Trump, Make America Great Again (MAGA) o QAnon, i teorici di un 'Deep State' che cospirerebbe contro il presidente degli Stati Uniti.