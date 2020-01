Mamma muore mentre mangia la grigliata al ristorante: soffocata da un osso

Birra contaminata con una sostanza velenosa, 4 morti e 18 persone gravemente intossicate

Muore Karen Hopkins è morta asotto gli occhi della figlia Rhiannon Evans mentre si trovavano al ristorante Brewers Fayre a Ebbw Vale, nel Galles del Sud. Le due avevano trascorso lae avevano deciso di andare a mangiare qualcosa al ristorante dove hanno ordinato una grigliata mista.Durante la cena però la figlia ha notato qualcosa che non andava nella madre e quando le ha chiesto se stesse bene la donna ha fatto un cenno per dire di no. Inizialmente Rhiannon ha provato a darle dei colpi sulla schiena per aiutarla, vedendo che non funzionava ha chiesto aiuto e le è stata praticata la manovra di Heimlich a seguito della quale ha espulso il boccone, ma non è riuscita a riprendersi.I soccorsi, giunti sul luogo, hanno proseguito con i tentativi di rianimazione ma per la 47enne non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i fatti si sono svolti lo scorso agosto, ma solo ora il caso è stato archiviato come incidente. L'autopsia ha infatti mostrato che ad uccidere la donna sarebbero stati dei pezzi di osso della carne che le hanno ostruito le vie aeree soffocandola.