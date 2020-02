Greta Thunberg, morto il nonno Olof. Il dolore su Instagram: «Ci manca terribilmente»

Greta Thunberg

. È la stessa giovane attivista svedese ad annunciarlo in un post su Instagram. «Ieri mio nonno Olof Thunberg è morto. Stava per compiere 95 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto.», ha scritto sul suo profilo.La notizia della morte del nonno arriva nel giorno dell'incontro all'università di Oxford tra, l'adolescente pachistana che i talebani cercarono di uccidere, insignita del Nobel per la Pace. «Shès the only friend Ìd skip school for» («È l'unica amica per la quale salterei la scuola»). Ha commentato su Twitter Malala Yousafzai. Malala, che ha oggi 22 anni, dopo essere stata curata in Inghilterra nel 2012 per il proiettile che le aveva sfiorato il cervello, è diventata attivista mondiale per i diritti delle ragazze alla scuola e allo studio.Ma per la causa di Greta potrebbe fare un'eccezione, aderendo agli «scioperi per il clima» indetti dalla giovane svedese. Le due ragazze testimonial mondiali si sono fatte fotografare sorridenti, sedute una accanto all'altra su una panchina di legno: la pachistana con una giacca gessata scura e il velo sulla testa, la svedese con giacca a vento viola. Malala ha commentato la foto con un emoji a forma di cuore e un «Thank you gretathunberg».