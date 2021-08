Greta Thunberg, l'attivista parteciperà alla COP26 sul clima ma solo se sarà fatto il vaccino a tutti. «Se ciò non è possibile, suggerisco di posticipare»

Greta Thunberg ha manifestato la volontà di partecipare alla COP26, la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Glasgow (Scozia) a novembre. «Ho sentito che a tutti i partecipanti verrà offerto un vaccino, quindi se sarà considerato sicuro, spero di poter partecipare» ha dichiarato l'attivista all'AFP, Agence France-Presse.

Quattro mesi fa, Greta aveva minacciato di non prendere parte alla conferenza a causa della disparità di accesso ai vaccini covid nel mondo.

La figura simbolo del movimento "Fridays for Future" e gli scioperanti della scuola per il clima avevano fatto un appello ai Paesi ricchi a condividere le loro dosi con le popolazioni a rischio dei Paesi poveri «piuttosto che vaccinare i giovani in buona salute». E la stessa Greta sostiene: «Se ciò non è possibile, suggerisco di posticipare la COP26 in modo che tutti possano partecipare alle stesse condizioni».

