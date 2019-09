Greta Thunberg, il vicepremier ungherese: «È una bambina malata, sfruttata da altri»

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:09

«L'ambientalista Greta Thunberg è una bambina malata, sfruttata da alcuni»: lo ha detto in una conferenza stampa il vice premier d'Ungheriareplicando alle accuse di «indifferenza» nei confronti delvenute dasenza precedenti svoltesi oggi ae in altre 14 città. Lo riportano media ungheresi tra cui l'agenzia Mti. «Il problema è sovradimensionato», ha sostenuto ancora il vice di Orban riferendosi al riscaldamento climatico.Greta nei giorni scorsi aveva raccontato di avere la sindrome di Asperger , chiarendo di non averne parlato spesso in pubblico perché «molta gente ignorante la vede ancora come una malattia». L'attivista, al contrario, aveva parlato di una sorta di «superpotere». E proprio l'indifferenza del governo ungherese per le questioni climatiche oggi ha prodotto manifestazioni senza precedenti nel paese, decisamente più massicce di quelle di venerdì scorso. In migliaia hanno hanno partecipato alla marcia di Budapest, rispondendo all'appello di un'organizzazione ambientalista. I manifestanti erano circa 5.000, secondo la polizia.I partiti democratici (socialisti, verdi, democratici e di centro) hanno appoggiato la manifestazione a cui hanno partecipato soprattutto giovani e studenti. Molte scuole medie hanno aderito in blocco, sospendendo le lezioni. La marcia è partita dal ponte delle Catene ed è confluita nella piazza davanti al Parlamento. Durante la dimostrazione sono stati pronunciati discorsi critici verso l'«indifferenza» per l'ambiente che sarebbe stata dimostrata dal governo del premier Viktor Orban. «Non rubate il nostro futuro», era scritto su alcuni cartelloni. La difesa della natura, la lotta contro il cambiamento climatico è una responsabilità globale, hanno sottolineato gli oratori. In Consiglio europeo il governo Orban ha votato contro il piano sull'addio al carbone nell'Ue entro 2050.