Greta Thunberg in auto isolamento: ha i sintomi da coronavirus. Il papà sta male: «Hanno viaggiato insieme in treno»

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 17:31

dopo aver registrato. Anche, che l'ha accompagnata nel suoper prendere parte ai Fridays for Future prima dell'introduzione delle restrizioni, è in auto isolamento,In una intervista a New Scientist, la giovane attivista svedese ha spiegato che né lei né il padre hanno ancora fatto il test perché in Svezia il tampone viene effettuato solo alle persone con sintomi gravi o a appartenenti a categorie a rischio.La pandemia del nuovo coronavirus e i cambiamenti climatici non possono essere paragonati. Una crisi non esclude l'altra, e devono essere affrontate insieme, ha aggiunto Greta. La pandemia è tuttavia «un'altra dimostrazione del nostro modo insostenibile di vivere, che le nostre società non sono molto resilienti, ma anche che di fronte a una emergenza possiamo agire e cambiare velocemente i nostri comportamenti».In un post su Instagram la giovane attivista ha raccontato i sintomi avvertiti:- ha scritto - esattamente nello stesso momento di mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tossivo. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre., dati i sintomi e le circostanze combinati».«Ora mi sono sostanzialmente ripresa - ha proseguito invitanto i giovani a fare molta attenzione - Il mio ultimo raffreddore è stato molto peggio di questo, se non fosse stato per qualcun altro che ha il virus contemporaneamente, non avrei nemmeno potuto sospettare nulla. E questo è ciò che lo rende molto più pericoloso. Molti (specialmente i giovani) potrebbero non notare alcun sintomo o sintomi molto lievi.. Noi che non apparteniamo a un gruppo a rischio abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri.per rallentare la diffusione del virus. E ricorda di prenderti sempre cura l'uno dell'altro e aiutare chi è nel bisogno».