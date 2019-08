Greta Thumberg e la bottiglia di plastica in barca, la rete non perdona la svista dell'attivista

Venerdì 30 Agosto 2019, 17:03

predica bene e razzola male? Questo almeno è quello che sembrano pensare diversi utenti in rete dopo aver notato unain uno scatto postato sulla sua paginaLa giovanissima attivista ambientale svedese di appena 16 anni, è stata recentemente reduce da un viaggio in barca dall'Europa agli Usa, proprio per essere da esempio per la salvaguardia dell'ambiente.La sua “traversata verde” a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi è stata molto chiacchierata e di certo apprezzata da chi ha sempre sostenuto la sua causa. Peccato però che all'interno della barca spunti in bella mostra una bottiglia di acqua di plastica. È stata la stessa Greta a ribadire più volte l'importanza dell'uso delle borracce in alluminio per ridurre il più possibile il consumo di plastica, ma è scivolata proprio su una bottiglia di acqua minerale.A rincarare la dose ci sarebbe anche la presenza, notata da alcuni followers, di un secchio con all'interno del materiale che sembra plastica, che starebbe a significare un consumo della stessa all'interno dell'imbarcazione da parte dell'equipaggio. Epic Fali. Ma la 16enne non ha risposto alle polemiche.