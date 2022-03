Cinque persone trovate morte in casa: sono una madre e i quattro figli. «Ipotesi omicidio-suicidio»

Orrore in Francia dove cinque cadaveri, di cui quattro bambini, sono stati trovati in un appartamento a Grenoble nella serata di ieri, ma la notizia è circolata dalle prime ore di oggi. Secondo le prime informazioni, come riportato dai media francesi, si tratterebbe di una madre e i suoi 4 figli. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un omicidio suicidio: la mamma potrebbe aver ucciso i figli per poi togliersi la vita.

I bambini, spiega l'agenzia AFP citata da Le Figaro, avevano tra i 3 e i 12 anni: sia loro che la madre sarebbero morti per avvelenamento da farmaci. L'allerta è stata data da un conoscente della donna, perché non rispondeva alle telefonate: la porta era chiusa dall'interno, perciò per entrare in casa è servito l'intervento dei vigili del fuoco. Su quanto avvenuto è stata aperta un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 10:14

