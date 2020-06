Grenfell Tower, nel terzo anniversario la commemorazione delle vittime è in streaming: «Non dimenticheremo mai»

Grenfell Tower

Neldell'i sopravvissuti e i familiari delle 72 vittime si sono riuniti in unaieri sera. «Non dimenticheremo mai», è il messaggio che hanno voluto lanciare i partecipanti. In onore di chi ha perso la vita nel disastro hanno anche osservato due minuti di silenzio. Nel rogo divampato nelle prime ore del 14 giugno 2017 morirono anche due giovani ingegneri italiani:26 anni e il fidanzato, 27 anni. Come riporta l'Independent, la commemorazione è stata organizzata via streaming a causa della pandemia dae ancora una volta ha rappresentato l'occasione di chiedere giustizia per quanto accaduto. La cantante Adele ha inviato un video messaggio: «Oggi volevo inviare il mio amore a tutti voi e farvi sapere che vi sto pensando come sempre... Anche se dobbiamo farlo nel mondo virtuale, è ancora importante per noi piangere insieme, ricordare quella notte e riflettere su quello che è accaduto. Non c'è mai stato un momento più appropriato per noi per esercitare veramente cameratismo, compassione, apertura mentale e perseveranza. Persistenza per le risposte, persistenza per l'azione».La cantante ha aggiunto che è orgogliosa di essere coinvolta dall'associazione Grenfell United e invitata a sostenere la causa.Anche il rapperha inviato un messaggio di supporto ai sopravvissuti e alle persone colpite dal disastro: «A tutti quelli di Grenfell, dico che stiamo ancora piangendo con voi. Quando il governo e i poteri che vi hanno voltato le spalle noi siamo rimasti».«Non abbiamo ancora tutte le risposte, ma sappiamo che la ristrutturazione della Grenfell Tower è avvenuta nell'illegalità che la tragedia si poteva evitare investendo nella sicurezza. Tre anni dopo, aziende, società, governo nazionale e locale vogliono che dimentichiamo, ma noi dimenticheremo mai», ha dichiarato un membro dell'associazione. Le indagini continuano dopo la pausa forzata.