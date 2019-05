Grenfell tower, il governo inglese stanzia 200 milioni di sterline per sostituire il rivestimento di 170 grattacieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- il palazzo di Londra che andò a fuoco nel 2017, causando la morte di 72 persone, tra cui 2 italiani -Il progetto di messa in sicurezza sarà finanziato dal governo, per una spesa di 200 milioni di sterline. Circa 233 milioni di euro.Lo riporta il. I fondi saranno messi a disposizione per rimuovere il rivestimento inGrenfell United, un gruppo di sopravvissuti all'incendio, ha affermato che il provvedimento offre una speranza alle persone che si sentivano a rischio per la casa. I proprietari degli edifici avranno tre mesi per richiedere i fondi, a condizione che adottino "misure ragionevoli" per recuperare i costi dai responsabili della presenza del rivestimento.Gli ultimi dati del governo mostrano che. I proprietari degli edifici potranno registrarsi per il fondo entro l'inizio di luglio. Rispondendo all'annuncio, Lord Porter, Presidente dell'Associazione del governo locale, ha dichiarato: «Questo annuncio arriverà come un enorme sollievo ai proprietari di case che non sono in alcun modo responsabili per il pericoloso rivestimento dei loro palazzi.È quindi giusto che, mentre il governo si è impegnato a coprire temporaneamente i costi, farà in modo che siano i responsabili a pagare».Nel terribile incendio del 2017 morirono anche i due ragazzi italiani,, che all'epoca della tragedia abitavano da un paio di mesi nella torre.