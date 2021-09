Green pass, la Danimarca sorprende tutti: da oggi abolito l'obbligo del pass vaccinale

La Danimarca va controcorrente. Mentre tutti i Paesi europei cercano di inserire l'obbligo del Green pass e aumentano la stretta per aumentare i nnumeri della campagna vaccinale, il Governo di Copenaghen sorprende tutti. Da oggi il Green pass è abolito in tutta la Danimarca.

La Danimarca, primo Paese a introdurre un pass Covid-19 sei mesi fa, ne ha abolito oggi l'obbligo nella maggior parte dei luoghi pubblici, pochi giorni prima della revoca, il 10 settembre, di tutte le altre restrizioni. L'epidemia è considerata sotto controllo con il 71,8% della popolazione completamente vaccinata.

Disponibile su un'app o in formato cartaceo, il pass è sempre stato considerato come requisito temporaneo e inizialmente doveva scadere il 1 ottobre. Già da oggi, però, il pass non è più richiesto in caffè, bar, ristoranti, palestre.

Sarà ancora necessario nei principali eventi pubblici al coperto e nei locali notturni. Il Paese, che ha registrato 2.500 decessi per Covid, ha già abbandonato a metà agosto l'obbligo di mascherine nei trasporti pubblici. E il 1° agosto ha revocato l'obbligo del pass covid nei musei e negli eventi al coperto con meno di 500 persone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 22:12

