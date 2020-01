La Grecia sceglie un presidente donna: eletta Ekaterini Sakellaropoulou

La Grecia ha eletto una donna capo di Stato per la prima volta nella sua storia. Una maggioranza bipartisan di 261 su 300 deputati ha votato per Ekaterini Sakellaropoulou al primo scrutinio, come ha affermato il presidente del Parlamento Costas Tassoulas. L'avvocato 63enne succede al conservatore Prokopis Pavlopoulos, il cui mandato di cinque anni termina a marzo. Il capo di stato greco ha funzioni puramente rappresentative, ma l'elezione del giudice come presidente ha un grande valore simbolico. Sakellaropoulou nell'ottobre 2018 era diventata la prima donna nella storia del paese ad assumere l'incarico di presidente del Consiglio di Stato. Mercoledì 22 Gennaio 2020, 11:52

