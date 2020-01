La Grecia si prepara a costruire 3 km di barriera in mare per bloccare migranti e rifugiati dalla Turchia

Giovedì 30 Gennaio 2020, 15:54

Stando a quanto riportano gli ufficiali governativi, laintende installare unagalleggiante per fermare l'arrivo di rifugiati evia mare, impedendogli di approdare sulle sue coste. La barriera dovrebbe sorgere di fronte l'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo, entro i prossimi 3 mesi, e sarebbe lunga 1,7 miglia (quasi 3 km).Alla base delc'è l'incremento di migranti e rifugiati in arrivo dalla, che ha causato un evidente sovraffollamento nei campi rifugiati. La barriera si ergerà 50 cm sopra il livello dell'acqua e delle luci installate sopra la renderanno visibile anche di notte, fa sapere la nota del governo al riguardo. Il ministero della Difesa greco ha stimato una spesa totale per il progetto di, incusi i primi 4 anni di manutenzione. La barriera, prosegue la nota, "dev'essere costruita in maniera non militare e con specifiche caratteristiche che permettano alle agenzie marittime di gestire larifugiati".Nel caso la prima barriera si rivelasse un successo, è probabile che la costruzione prosegua e si estenda. Per il ministro della difesa Nikos Panagiotopoulos agirà come una "naturale". A Skai Radio, il ministro ha spiegato: "Se funziona come quella di Evros (una recinzione in cemento e filo spinato installata nel 2012 al confine nord con laper bloccare il passaggio dei migranti), crediamo sia efficace".Il governo di centro-destra greco, installatosi 6 mesi fa, ha promesso di accentuare il pugno di ferro sulla crisi migratoria e pianifica di inasprire le politiche di detenzione e di accelerare le pratiche per i rimpatri in Turchia. Secondo un accordo del 2016 frae Turchia, al governo di Ankara son stati promessi 6 miliardi di euro per contribuire a bloccare il movimento di massa di migranti in Europa. Circa 60.000 fra migranti e rifugiati hanno attraversato i confini della Grecia lo scorso anno: circa il doppio del 2018, secondo i dati dell'agenzia Onu per i