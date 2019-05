Gravidanza extrauterina, i medici sbagliano l'intervento e la rendono sterile

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:37

Vieneper unama i medici sbagliano e la r. Chelsie Thomas, 26 anni, di Walsall, ha un figlio di 6 anni ma era in attesa del suo secondo bambino. La gravidanza però aveva dei problemi e ha anche rischiato di ucciderla, così da rendere necessario un intervento d'urgenza.Durante l'operazione però i medici si sono sbagliati e hanno rimosso una tuba di Falloppio perfettamente sana rendendola sterile per tutta la vita. Come riporta Metro , il terribile errore ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia: «Non è stato facile per me, ho anche dovuto spiegare a mio figlio che non avrebbe mai potuto avere un fratellino o una sorellina e questa tragedia ha anche portato alla fine del rapporto con il mio compagno».La donna ha raccontato di essersi sentita male, poi una volta in ospedale le è stato detto della gravidanza extrauterina e della necessità di procedere con un intervento. Quando però ha fatto i controlli si è accorta che in realtà c'era ancora battito, che non si era trattata di una gravidanza exrauterina e che l'intervento, per un errore medico aveva ucciso il suo bambino e l'aveva resa sterile per sempre.La mamma ha avviato una battaglia legale anche se l'ospedale ha negato la gravità dei fatti, pur dicendosi dispiaciuti per la sofferenza della donna.