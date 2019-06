Il lieto fine di Laura, diventata mamma dopo 13 aborti: «Ero pronta ad arrendermi»

Sabato 15 Giugno 2019, 11:54

Diventa. Laura Worsley, 35enne di Bimingham, aveva perso le speranze di poter avee un bambino quando è riuscita a diventare mamma della piccola Ivy grazie a un. Le prime 11 gravidanze non sono arrivate nemmeno al terzo mese, le altre due invece alla 17esima settimana e poi alla 20esima settimana.Ogni volta per Laura era un dolore incolmabile, ma la sua voglia di diventare madre non l'ha fatta arrendere così, come riporta anche la stampa locale , si è sottoposta a una nuova terapia. Dopo l'alto numero di aborti si è rivolta a degli specialisti scoprendo di avere una malattia molto rara che le impediva di portare a termine la gravidanza. Una ura a base di steroidi ha permesso che concepisse la piccola Ivy e portasse la gravidanza fino alla 24esima settimana.Il resto della battaglia lo ha combattuto accanto alla sua piccola, forte come la mamma, che ha superato le fasi più critiche e oggi è una bimba sana e fuori pericolo. «Guardo mia figlia e penso che a volte i sogni possono avverarsi. Con mio marito avevamo deciso che se neppure questa volta la gravidanza fosse andata a buon fine ci saremmo arresi, invece per fortuna nostra figlia è nata e sta benissimo», ha concluso Laura che parla del suo come di un vero e proprio miracolo.