Trova una granata nel bosco e chiama la polizia, ma non è una bomba: la scoperta imbarazzante degli artificieri

Ha trovato una granata in un bosco, mentre stava facendo jogging. Nel timore che si potesse trattare di un residuato bellico, una giovane donna ha immediatamente allertato la polizia. Sul posto sono giunti gli artificieri, pronti a disinnescare la 'bomba', che però hanno fatto una scoperta imbarazzante: niente è come sembra e l'apparenza, spesso, inganna.

È accaduto ieri in Germania, non lontano dal confine con Austria e Repubblica Ceca. La donna, che stava correndo in un bosco di Sonnen, frazione di Passau, in Baviera, aveva notato una strana borsa abbandonata in un prato e, incuriosita, aveva deciso di aprirla. Al suo interno c'erano diversi oggetti, tra cui quello che sembrava, in tutto e per tutto, una granata. Per questo motivo, la donna aveva chiamato la polizia che ha immediatamente inviato gli artificieri sul posto.

Gli uomini dell'unità anti-esplosivi, dopo aver esaminato la granata, hanno scoperto che in realtà non era nient'altro che un sex toy. All'interno della borsa, tra l'altro, c'erano anche altri oggetti tra cui alcuni preservativi ed un gel intimo lubrificante. Lo riporta anche la Bild. «I giocattoli sessuali a forma di armi sono molto più comuni di quanto si possa pensare. Probabilmente qualcuno ha deciso di disfarsene, smaltendolo in maniera non corretta», ha spiegato la polizia.

In questo caso, quindi, si è trattato di un falso allarme che fa sorridere. Va detto però che la donna che aveva scoperto il sex toy a forma di granata ha agito bene: a quasi 76 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, in Germania vengono ancora individuate e disinnescate ogni anno circa 5.500 bombe, oltre ad una quantità imprecisata di altri residuati bellici. Nel 2017, ad esempio, a Francoforte sul Meno era stato necessario evacuare 60mila residenti per disinnescare una bomba di fabbricazione britannica dal peso di quasi una tonnellata e mezzo.

