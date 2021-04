Gran Bretagna, sparatoria in un college: due feriti, arrestato un 18enne

Un pomeriggio di terrore per gli studenti e per il personale di un college in Gran Bretagna. Un 18enne è stato arrestato in seguito ad una sparatoria avvenuta all'interno del Crawley College, nel Sussex. Due persone sono rimaste ferite, in maniera non grave.

Il giovane arrestato, come spiega la BBC, è stato trovato in possesso di un'arma da fuoco e di un coltello. Gli studenti, insegnanti ed altri addetti del college sono stati fatti uscire dall'edificio, scortati da un massiccio numero di agenti intervenuti sul posto. Sono arrivati anche gli agenti dell'antiterrorismo, con la polizia che sottolinea che al momento «tutte le piste di inchiesta sono aperte». Uno studente, Oliver McPherson, ha raccontato che è stata una «esperienza terrorizzante»: «tutti urlavano e si sentiva dei rumori in lontananza, che noi abbiamo pensato fossero degli spari», ha detto dicendo che gli insegnanti hanno detto ai ragazzi di mettersi sotto il banco, come misura di precauzione. La polizia ha chiuso le strade di accesso al college e sta setacciando l'intera proprietà per scongiurare la presenza di altre minacce.

A man has been detained at the scene in Crawley & two people have suffered injuries, not believed to be serious, police added.#CrawleyCollege #Sussex #UK https://t.co/fxPEn7luED pic.twitter.com/WFnJyij1iJ — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 26, 2021

Secondo una prima ricostruzione, uno dei feriti è un insegnante che è stato accoltellato alla mano dall'aggressore che, con il volto coperto, ha fatto irruzione in aula. L'altro insegnante ferito è stato colpito da un proiettile che poi si è rivelato essere a salve della pistola che il giovane aveva con sé. Secondo un testimone, aggressore era vestito tutto di nero, compresa la maschera che copriva il volto, con un cappuccio tirato su e gli occhiali da sole. «Agitava la pistola, puntandola in modo indiscriminato contro tutti - ha raccontato - aveva un coltello ed ha ferito qualcuno alla mano prima di sparare». Secondo un altro testimone, il giovane «continuava ad urlare e dire alle persone 'correte, corretè, stava cercando di spaventare deliberatamente la gente, e tutti erano molto spaventati».

