Gran Bretagna, soldi per onorificenze reali: confermate dimissioni ex aiuto del principe Carlo

Sono state confermate le dimissioni dell'ex aiutante del principe Carlo al centro dello scandalo di onorificenze concesse per soldi. Michael Fawcett, a lungo uno dei più stretti collaboratori del principe Carlo e in passato anche il suo assistente personale (valet), non ha più l'incarico di ceo della Princès Foundation creata dall'erede al trono. Una decisione presa in seguito alle accuse di aver agevolato cospicue donazioni in denaro alla fondazione da parte di un tycoon saudita che in cambio ha ottenuto una importante onorificenza reale nel 2016.

È quanto rivela il Daily Mail, ricordando che la sua uscita di scena annunciata a settembre, nel pieno dello scandalo, era inizialmente in via temporanea. Viene anche precisato, secondo quanto detto da un portavoce di Clarence House, che non ci saranno più legami fra le attività del principe di Galles e Fawcett, anche per quanto riguarda la società di organizzazione di eventi dell'ex valet di Carlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 17:46

