«Sangue infetto per le trasfusioni, più di 3mila morti, molti bambini. Ci sono stati insabbiamenti, non è stato un incidente»

di Redazione Web

Scandalo in Gran Bretagna. Ci sono stati diversi insabbiamenti da parte del governo e del servizio sanitario britannico, che tra gli anni '70 e '80 hanno nascosto alcune parti del caso del sangue infetto portato dalle trasfusioni che, in quel periodo, ha coinvolto molti ospedali del Paese. Ci sono stati più di 30mila contagi, di cui tremila sono morti, tra cui molti bambini. Negli ultimi sette anni è stata portata avanti un'inchiesta per fare luce sull'accaduto, dalla quale è emersa la colpevolezza delle autorità che erano al potere in quel periodo.

Cosa è successo

Dalle indagini non si è trattato di un incidente. L'Infected Blood Inquiry ha affermato che le vittime, infettate dal virus dell'epatite C e dall'HIV dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue, non solo negli anni '70 e '80 ma anche agli inizi del '90, sono state di fatto tradite e abbandonate al loro destino più volte, a partire dai loro medici, in uno scandalo che «poteva essere evitato», hanno detto i giudici al processo.

Tutto è partito quando, gli ospedali inglesi, si sono ritrovati a corto di sangue. Così è stato importato plasma dagli Stati Uniti, ma non è stato sottoposto ai dovuti esami.

Il risarcimento

«Molti documenti sono stati nascosti per non far venire alla luce la verità», è stato dichiarato alla fine dell'inchiesta. Il rapporto contiene 12 raccomandazioni rivolte alle attuali autorità, come il governo conservatore di Rishi Sunak, tra cui un piano di risarcimento immediato delle persone infettate e delle loro famiglie in caso di morte dei pazienti, tale da porre fine ai tentennamenti mostrati in precedenza.

A fronte dei risultati dell'inchiesta il premier Rishi Sunak, come era atteso, si è scusato per quanto accaduto e ha promesso l'intervento per lo meno riparatore dell'esecutivo seguendo le indicazioni dell'inchiesta. Si prevede che il costo finale dei risarcimenti raggiungerà diversi miliardi di sterline e sarà annunciato nelle prossime settimane di maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA